Журналисты "Украинской правды" сообщают, что семья депутатки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ решила отсидеть войну в Объединенных Арабских Эмиратах.
Королевская с семьей сейчас проживает в Дубае в Address Beach Resort.
В Дубае также был замечен старший сын Королевской - депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод.
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Источники издания УП утверждают, что тогда супруги приобрели недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.
К слову, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ).
Журналисты сняли ее на видео на пляже. Увидев людей с камерами, Тимошенко ушла.
Как утверждают журналисты, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.
Также на пляже заметили ее мужа, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками.
Кроме того, источники издания сообщают, что семья дочери политика переехала в Дубай еще до начала полномасштабной войны и сейчас там живет там с непродолжительными выездами в Европу.
Напомним, появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".
Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.
Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.