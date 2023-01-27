Скандальная народная депутатка Наталья Королевская в разгар войны отдыхает с семьей в Дубае.

Журналисты "Украинской правды" сообщают, что семья депутатки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ решила отсидеть войну в Объединенных Арабских Эмиратах.

Королевская с семьей сейчас проживает в Дубае в Address Beach Resort.

В Дубае также был замечен старший сын Королевской - депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод.

Источники издания УП утверждают, что тогда супруги приобрели недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.

К слову, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ).

Журналисты сняли ее на видео на пляже. Увидев людей с камерами, Тимошенко ушла.

Как утверждают журналисты, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

Также на пляже заметили ее мужа, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками.

Кроме того, источники издания сообщают, что семья дочери политика переехала в Дубай еще до начала полномасштабной войны и сейчас там живет там с непродолжительными выездами в Европу.

Напомним, появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".

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Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.