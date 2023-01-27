Об этом говорится в расследовании Украинской правды.
Журналисты сняли ее на видео на пляже. Увидев людей с камерами, Тимошенко ушла.
Как утверждают журналисты, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.
Также на пляже заметили ее мужа, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками.
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Кроме того, источники издания сообщают, что семья дочери политика переехала в Дубай еще до начала полномасштабной войны и сейчас там живет там с непродолжительными выездами в Европу.
Два месяца назад "УП" зафиксировала зятя Тимошенко в отеле "Kempinski" в Вене, когда лидер "Батькивщины" приезжала в столицу Австрии с рабочим визитом.
Напомним, ранее посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Николая Тищенко с «представителями украинской общины» 27 января «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия».
«Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд», — говорилось в сообщении.
В тот же день, 26 января, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", руководитель парламентской фракции СН Давид Арахамия уволил его с должности своего заместителя и анонсировал исключение из фракции.
Также напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим выезжать из Украины не с государственной целью.
Напомним, появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".
Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.
Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.