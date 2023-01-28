Так, средний размер субсидии в отопительный сезон составляет около 1800 грн. В отдельных случаях украинцы, получающие выплаты имеют право на перерасчет размера скидки.
Как сообщают в Пенсионном фонде, украинцам при назначении субсидии в отопительный сезон учитывают доход за последние полгода прошлого года, но есть случаи, когда скидку могут пересчитать, например:
если работающий пенсионер лишился заработка;
если кардинально изменилось материальное состояние;
если человек неработоспособен и не работает (на жилье сверхнормы).
Также в фонде добавили, что в Украине размер субсидии зависит от таких показателей: доход семьи, состав семьи, прожиточный минимум и стоимость коммунальных услуг.
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Субсидия в среднем покрывает весь размер коммуналки, которые превышает около 20% совокупного дохода семьи. Таким образом, если на коммуналку вы тратите больше 20% дохода значит, что выше этой нормы, компенсирует субсидия.
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