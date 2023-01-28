Украинцам при назначении субсидии в отопительный сезон учитывают доход за последние полгода прошлого года.

Так, средний размер субсидии в отопительный сезон составляет около 1800 грн. В отдельных случаях украинцы, получающие выплаты имеют право на перерасчет размера скидки.

Как сообщают в Пенсионном фонде, украинцам при назначении субсидии в отопительный сезон учитывают доход за последние полгода прошлого года, но есть случаи, когда скидку могут пересчитать, например:

если работающий пенсионер лишился заработка;

если кардинально изменилось материальное состояние;

если человек неработоспособен и не работает (на жилье сверхнормы).

Также в фонде добавили, что в Украине размер субсидии зависит от таких показателей: доход семьи, состав семьи, прожиточный минимум и стоимость коммунальных услуг.

Субсидия в среднем покрывает весь размер коммуналки, которые превышает около 20% совокупного дохода семьи. Таким образом, если на коммуналку вы тратите больше 20% дохода значит, что выше этой нормы, компенсирует субсидия.

Напомним, миллионам украинцев пересчитают пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте.

В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае украинцы могут заплатить за газ меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.