В Подмосковье на рынке "Синдика" крупный пожар, сообщают российские СМИ.
Утверждается, что на 65-м километре МКАД загорелся склад на площади около двух тысяч квадратов.
В МЧС России подтвердили пожар и заявили, что по состоянию на 00:41 по местному времени огонь удалось локализовать.
Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров.
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"К тушению привлекается 87 человек и 27 ед. техники", — говорится в сообщении.
Российское пропагандистское СМИ ТАСС, сообщает, что в ведомстве не исключают версию поджога.
Ранее сообщалось, что новый пожар вспыхнул в россии.
В этот раз пожар случился в российском городе Киров, сообщает Politeka.net. Кадры объятой огнем Федоровской церкви уже появились в Сети.
Пользователи соцсетей называют произошедшее божьей карой и «актом самосожжения».
«Феодоровская церковь в Кирове не смогла выдержать сатанинский народ России и совершила акт самосожжения», «Покайтесь!», «Гнев Божий», - комментируют пользователи.
Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.
Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом вспыхнули в Сибири.
Как выяснилось, загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.
Ранее сообщалось о позорной причине сильного "взрыва" в Беларуси.