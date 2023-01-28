В российском Подмосковье загорелся склад на площади около двух тысяч квадратов.

В Подмосковье на рынке "Синдика" крупный пожар, сообщают российские СМИ.

Утверждается, что на 65-м километре МКАД загорелся склад на площади около двух тысяч квадратов.

В МЧС России подтвердили пожар и заявили, что по состоянию на 00:41 по местному времени огонь удалось локализовать.

Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров.

"К тушению привлекается 87 человек и 27 ед. техники", — говорится в сообщении.

Российское пропагандистское СМИ ТАСС, сообщает, что в ведомстве не исключают версию поджога.

Ранее сообщалось, что новый пожар вспыхнул в россии.

В этот раз пожар случился в российском городе Киров, сообщает Politeka.net. Кадры объятой огнем Федоровской церкви уже появились в Сети.

Пользователи соцсетей называют произошедшее божьей карой и «актом самосожжения».

«Феодоровская церковь в Кирове не смогла выдержать сатанинский народ России и совершила акт самосожжения», «Покайтесь!», «Гнев Божий», - комментируют пользователи.

Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.

Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом вспыхнули в Сибири.

Как выяснилось, загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.

Ранее сообщалось о позорной причине сильного "взрыва" в Беларуси.