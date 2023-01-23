В Сети появились кадры с места огненного ЧП, которое произошло в подмосковном Рошале.

Взрыв прогремел на заводе компании «Молирен», сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что предприятие специализируется на гидрометаллургии, пирометаллургии и органической химии.

В результате взрыва вспыхнул сильный пожар, обрушилась часть конструкций. На данный момент известно об одном пострадавшем.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что небо затянуло дымом, на месте много пожарных спасателей.

Напомним, ранее жители подмосковья пожаловались, что у них из крана идет вода цвета незамерзайки, и это далеко не все проблемы.

Также сообщалось, что журналист объяснил, почему количество пожаров и ЧП в россии растет с каждым днем.

Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом вспыхнули в Сибири.

Как выяснилось, загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.

Ранее сообщалось о позорной причине сильного "взрыва" в Беларуси.

Местные сообщали, что в их домах даже затряслись окна.