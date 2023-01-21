Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
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В российском городе Ангарск вспыхнул масштабный пожар в промзоне - загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.
"В Ангарске горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупантам в Украину. По данным МЧС (РФ. - Ред.), площадь пожара — 400 кв. м", - говорится в сообщении.
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Кроме бензовоза огонь охватил три железнодорожные цистерны, пламя перебросилось на них с загоревшегося первым бензовоза.
Информацию о том, что топливо предназначалось для нужд российских войск, находящихся на территории Украины, подтверждает также спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она - хитрая тетка", - сообщил Братчук.
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