В Иркутской области (РФ) 21 января вспыхнул масштабный пожар в промзоне.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

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В российском городе Ангарск вспыхнул масштабный пожар в промзоне - загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.

"В Ангарске горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупантам в Украину. По данным МЧС (РФ. - Ред.), площадь пожара — 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Кроме бензовоза огонь охватил три железнодорожные цистерны, пламя перебросилось на них с загоревшегося первым бензовоза.

Информацию о том, что топливо предназначалось для нужд российских войск, находящихся на территории Украины, подтверждает также спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она - хитрая тетка", - сообщил Братчук.

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