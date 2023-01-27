50-летнюю работницу банка во Львовской области разоблачили на присвоении денег.

По данным полиции Львовщины, 50-летняя жительница города Сокаль, главный кредитный специалист одного из банковских учреждений, пишет zaxid.net.

Она внесла в электронные системы банка недостоверные сведения о клиентке и оформила от ее имени фиктивное заявление на получение потребительского кредита якобы для приобретения мебели.

Кредитные средства она в дальнейшем забрала себе. Сумма нанесенного банку ущерба составляет около 50 тыс. грн.

Работнице банка сообщили о подозрении служебном подлоге и присвоении имущества и несанкционированных действиях с банковской информацией (ч.2 ст.191, ч.1 ст.362 и ч.1 ст.366 УКУ).

Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Ранее сообщалось, что киевляне, которые из-за войны были вынуждены уехать из столицы, могут остаться без соцвыплат от государства.

Статус столицы был урегулирован приказом Министерства реинтеграции 13 января. Ведомство определило перечень территорий, где происходят или есть риски боевых действий, и Киев в новый список не вошел.

Выплаты киевлянам, получавшим помощь в качестве ВПЛ прекратятся в соответствии с порядком оказания помощи, утвержденным постановлением правительства №332 от марта 2022 года.

В документе указано, что помощь на проживание внутри перемещенным лицам выплачивается жителям всех территорий, включенных в перечень, если для них не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Нет оснований для получения надбавок от государства и госслужащие, работающие в Киеве.

Напомним, подписан скандальный закон - как изменится жизнь тысяч украинцев.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

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