Журналисты "УП" сняли ее на видео на пляже. Увидев камеру, Тимошенко начала отворачиваться, прикрывать лицо руками, а позже и вовсе ушла с территории пляжа.
Также возле виллы заметили и мужа нардепки, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Жизнь украинки оборвалась после сеанса массажа: подозреваемой вынесли вердикт
В тяжелом состоянии: жизнь девушки оказалась под угрозой после покупки в Интернете, что нужно знать
Жизнь молодого человека оборвалась на глазах у любимой: раскрыты обстоятельства трагедии
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Украинцы отреагировали на отдых народной избранницы в комментариях к новости:
"Ужас! Не хватает слов! А потом такая патриотка, так за всех переживает. Как так можно в такую беду?! За что наши ЗАЩИТНИКИ гибнут?!";
"Дети воюют за то, чтобы депутаты могли отдыхать. Снять неприкосновенность и всех на фронт";
"Действительно ужас! У них вообще ничего человеческого нет, ни сердца ни души... Ребята погибают, а они отдыхают, как так можно?";
"А что вы хотели, чтобы миллионеры-депутаты своей жизнью рисковали, не для этого они депутатами становились, а ради больших денег. Для них Украина, как для простых украинцев Польша, просто место заработка";
"Вот кому "болит душа за Украину" A когда Украина победит, будет в первом ряду стоять и вопить, как она тяжело работала за для Победы!";
"Да она "трудяга" и решила отдохнуть";
"Отправить в след за тищенком ".
Напомним, Юлию Тимошенко заметили на вилле пятизвездочной гостиницы в Дубае: видео отдыха нардепа.
Также Politeka.net писала, что появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".
Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.