Глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове в Дубае.

Журналисты "УП" сняли ее на видео на пляже. Увидев камеру, Тимошенко начала отворачиваться, прикрывать лицо руками, а позже и вовсе ушла с территории пляжа.

Также возле виллы заметили и мужа нардепки, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками.

Украинцы отреагировали на отдых народной избранницы в комментариях к новости:

"Ужас! Не хватает слов! А потом такая патриотка, так за всех переживает. Как так можно в такую ​​беду?! За что наши ЗАЩИТНИКИ гибнут?!";

"Дети воюют за то, чтобы депутаты могли отдыхать. Снять неприкосновенность и всех на фронт";

"Действительно ужас! У них вообще ничего человеческого нет, ни сердца ни души... Ребята погибают, а они отдыхают, как так можно?";

"А что вы хотели, чтобы миллионеры-депутаты своей жизнью рисковали, не для этого они депутатами становились, а ради больших денег. Для них Украина, как для простых украинцев Польша, просто место заработка";

"Вот кому "болит душа за Украину" A когда Украина победит, будет в первом ряду стоять и вопить, как она тяжело работала за для Победы!";

"Да она "трудяга" и решила отдохнуть";

"Отправить в след за тищенком ".

Напомним, Юлию Тимошенко заметили на вилле пятизвездочной гостиницы в Дубае: видео отдыха нардепа.

Также Politeka.net писала, что появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".

Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.