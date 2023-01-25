Статус столицы был урегулирован приказом Министерства реинтеграции 13 января. Ведомство определило перечень территорий, где происходят или есть риски боевых действий, и Киев в новый список не вошел.
Выплаты киевлянам, получавшим помощь в качестве ВПЛ прекратятся в соответствии с порядком оказания помощи, утвержденным постановлением правительства №332 от марта 2022 года.
В документе указано, что помощь на проживание внутри перемещенным лицам выплачивается жителям всех территорий, включенных в перечень, если для них не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.
Нет оснований для получения надбавок от государства и госслужащие, работающие в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Киевской области жители жалуются на неравномерное распределение электроэнергии между домами.
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Об этом стало известно на заседании Бориспольского горсовета.
"Дети не могут учиться, мы сидим по 5 суток без света, генератор на сегодняшний день не каждый может купить. Такого, как в нашем районе, нет нигде. Я лично звонила по телефону на ДТЭК и мне ответили: «Это все ваши местные власти делают", — рассказала местная жительница.
На заседании озвучили требование создать специальную комиссию, которая должна выяснить, как именно распределены дома между группами.
Напомним, подписан скандальный закон - как изменится жизнь тысяч украинцев.
Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с закупкой продуктов для ВСУ не прошел даром.