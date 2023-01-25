Киевляне, которые из-за войны были вынуждены уехать из столицы, могут остаться без соцвыплат от государства.

Статус столицы был урегулирован приказом Министерства реинтеграции 13 января. Ведомство определило перечень территорий, где происходят или есть риски боевых действий, и Киев в новый список не вошел.

Выплаты киевлянам, получавшим помощь в качестве ВПЛ прекратятся в соответствии с порядком оказания помощи, утвержденным постановлением правительства №332 от марта 2022 года.

В документе указано, что помощь на проживание внутри перемещенным лицам выплачивается жителям всех территорий, включенных в перечень, если для них не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Нет оснований для получения надбавок от государства и госслужащие, работающие в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киевской области жители жалуются на неравномерное распределение электроэнергии между домами.

Об этом стало известно на заседании Бориспольского горсовета.

"Дети не могут учиться, мы сидим по 5 суток без света, генератор на сегодняшний день не каждый может купить. Такого, как в нашем районе, нет нигде. Я лично звонила по телефону на ДТЭК и мне ответили: «Это все ваши местные власти делают", — рассказала местная жительница.

На заседании озвучили требование создать специальную комиссию, которая должна выяснить, как именно распределены дома между группами.

Напомним, подписан скандальный закон - как изменится жизнь тысяч украинцев.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с закупкой продуктов для ВСУ не прошел даром.