Эксперт спрогнозировал, изменится ли курс доллара в Украине в феврале.

Так, руководитель аналитического отдела Concorde Capita Александр Паращий сообщил, что никаких факторов, которые бы негативно влияли на валюту не предусматривается, передает "Обозреватель".

"Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривня более-менее укрепится на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни из-за того, что в первую очередь будет поступать внешняя помощь, и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет", - говорит эксперт.

Паращий добавил, что укаинские золотовалютные резервы стабильно пополняются, что немного улучшает ожидания гривни. При этом нет никаких таких фундаментальных факторов, которые существенно давили бы. По крайней мере на данный момент.

Важным фактором влияющий на курс доллара – зерновое соглашение. Однако в феврале не ожидается пересмотров по договоренности.

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