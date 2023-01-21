Подтоплено более 200 га сельскохозяйственных угодий в разных районах области, местные дороги. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Наталья Батыр, передает Укринформ.
На реках Боржава и Рика размыты дамбы, в Мукачевском районе в селе Абранка произошел оползень.
На 6 утра 20 января в одном из микрорайонов Ужгорода было подтоплено 11 домохозяйств. Велась откачка воды.
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Кроме того в области были подтоплены автодороги местного значения в Береговском и Мукачевском районах Закарпатской области.
Ранее сообщалось, что в Украину придет похолодание - синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.
Так, на выходных, 21-22 января, в большинстве областей Украины ожидается +1+5 градусов тепла, в южной части +7+12, в центральных областях +5+7, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Также в западных областях в субботу возможен мокрый снег и дождь, а к вечеру осадки охватят Житомирщину и Киевщину.
В воскресенье в Украине сухо повсюду, туман может увеличивать влажность воздуха.
В Киеве будет преимущественно без осадков, лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь и снег. В ночные часы около нуля, а в течение дня температура воздуха в столице будет +2+4 градуса.
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