С годами аномальные волны тепла будут становиться более интенсивными и продолжительными.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях в январе были установлены новые температурные рекорды.

"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - говорит синоптик.

По словам синоптика, январь может претендовать на статус самого бесснежного в истории.

"Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными", - предупредил Кибальчич.

Ранее сообщалось, что в Украину придет похолодание - синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

Так, на выходных, 21-22 января, в большинстве областей Украины ожидается +1+5 градусов тепла, в южной части +7+12, в центральных областях +5+7, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Также в западных областях в субботу возможен мокрый снег и дождь, а к вечеру осадки охватят Житомирщину и Киевщину.

В воскресенье в Украине сухо повсюду, туман может увеличивать влажность воздуха.

В Киеве будет преимущественно без осадков, лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь и снег. В ночные часы около нуля, а в течение дня температура воздуха в столице будет +2+4 градуса.

Напомним, украинцы столкнулись с новой бедой, кадры: Подтопленные дома и размытые дороги и не только.

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