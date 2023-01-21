Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.
Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях в январе были установлены новые температурные рекорды.
"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - говорит синоптик.
По словам синоптика, январь может претендовать на статус самого бесснежного в истории.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"За 15 минут до трагедии позвонила по телефону и прощалась": в Днепре до сих пор ищут тело жертвы ракетной атаки
Опасный преступник орудует в Киевской области: полиция обнародовала фоторобот и приметы
В Днепре после трагедии задержали целую банду: кем они оказались
Монастырский перед авиакатастрофой успел отправить смс: "Я могу сказать..."
"Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными", - предупредил Кибальчич.
Ранее сообщалось, что в Украину придет похолодание - синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.
Так, на выходных, 21-22 января, в большинстве областей Украины ожидается +1+5 градусов тепла, в южной части +7+12, в центральных областях +5+7, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Также в западных областях в субботу возможен мокрый снег и дождь, а к вечеру осадки охватят Житомирщину и Киевщину.
В воскресенье в Украине сухо повсюду, туман может увеличивать влажность воздуха.
В Киеве будет преимущественно без осадков, лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь и снег. В ночные часы около нуля, а в течение дня температура воздуха в столице будет +2+4 градуса.
Напомним, украинцы столкнулись с новой бедой, кадры: Подтопленные дома и размытые дороги и не только.
Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.
Также Politeka писала, что период стабилизации: финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.