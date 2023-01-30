Как сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий, на каждого переселенца можно получить 900 гривен, наличие субсидии на данную выплату не влияет.
Главным условием является отсутствие долгов по оплате коммуналки. Кроме того с ВПЛ при этом запрещается брать деньги за аренду жилья.
На сумму пособия не влияет, что именно было предоставлено пострадавшим: комната, квартира или дом.
Чтобы оформить помощь, необходимо подать пакет документов в соответствующие органы (ЦНАП или органы социальной защиты населения).
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Не теряйте деньги: пенсионеры могут перечислить стаж и увеличить выплаты, как это сделать
Квиткова в маленьком купальнике похвалилась развлечениями уже без Добрынина: "Все-таки без папы"
Готовится за 15 минут: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил украинцев новым рецептом
"Цена борьбы высока, а цена поражения значительно выше": Залужный обратился с важным посланием
Документы нужны как от владельца дома и от переселенцев, которых он размещает в своем жилье.
В день прекращения размещения внутренне перемещенных лиц или изменения их количества владелец жилого помещения обязан подать заявление с информацией об изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении.
Напомним, миллионам украинцев пересчитают пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте. Известно, что в марте 2023 года будет проведена индексация пенсий.
В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае украинцы могут заплатить за газ меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.