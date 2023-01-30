Украинцам рассказали, кто может рассчитывать на пособие на оплату коммунальных услуг.

Как сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий, на каждого переселенца можно получить 900 гривен, наличие субсидии на данную выплату не влияет.

Главным условием является отсутствие долгов по оплате коммуналки. Кроме того с ВПЛ при этом запрещается брать деньги за аренду жилья.

На сумму пособия не влияет, что именно было предоставлено пострадавшим: комната, квартира или дом.

Чтобы оформить помощь, необходимо подать пакет документов в соответствующие органы (ЦНАП или органы социальной защиты населения).

Документы нужны как от владельца дома и от переселенцев, которых он размещает в своем жилье.

В день прекращения размещения внутренне перемещенных лиц или изменения их количества владелец жилого помещения обязан подать заявление с информацией об изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении.

Напомним, миллионам украинцев пересчитают пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте. Известно, что в марте 2023 года будет проведена индексация пенсий.

В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае украинцы могут заплатить за газ меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.