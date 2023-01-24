В ближайшие трое суток в Украине будет без существенных осадков.

Как рассказали в Укргидрометцентре, ,в конце недели в юго-западной части ожидаются дожди и мокрый снег.

Завтра в Карпатах, 25-26 января, в большинстве областей ночью и утром местами туман.

Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-восточный, его скорость будет 3-10 м/с.

Температура ночью составит -1°...-8°, в среду и четверг температура будет опускаться до -9°...-15°. Днем в Украине от 2 градусов мороза до 4 тепла, на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +5°...+9°.

Ранее сообщалось, что с годами аномальные волны тепла будут становиться более интенсивными и продолжительными.

Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях в январе были установлены новые температурные рекорды.

"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - говорит синоптик.

По словам синоптика, январь может претендовать на статус самого бесснежного в истории.

Напомним, украинцы столкнулись с новой бедой, кадры: Подтопленные дома и размытые дороги и не только.

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