Как сообщает Полтавское областное управление лесного и охотничьего хозяйств в Facebook, в одной из местных групп социальной сети Facebook появилась информация о продаже дров якобы от имени лесохозяйственных предприятий.
Мошенники предлагают древесину по более низкой стоимости и просят осуществить предоплату на банковскую карту.
После перечисления денег не выходят на связь, а люди остаются без денег и дров.
Украинцам напамнили, что:
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лесохозяйственные филиалы не предлагают осуществить перевод средств на банковскую карту за продажу дров, а имеют порядок реализации;
следует обратиться в офис филиала или лесничества, заключить договор, где следует указать объем приобретения;
только после этого человек получит счет на оплату, где указаны все реквизиты предприятия (юридического лица) с наименованием продукции, объемов, стоимости и суммы;
оплатить можно через терминал в лесхозе, отделении банка или Приват 24, получить квитанцию об оплате;
далее следует обратиться в лесничество для отгрузки древесины.
Напомним, в Минсоцполитики предупредили украинцев о схеме с получением денежной помощи: "Внимание! Мошенники...".
Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.
Кроме того, Politeka.net сообщала о скандале с продуктами для ВСУ не прошел даром, кто уже поплатился.