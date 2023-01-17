Украинцам дали ряд важных советов, как не стать жертвой мошенников, которые заманивают денежной помощью.

Об опасности предупредили в Министерстве социальной политики.

"ВНИМАНИЕ! Мошенники под видом иностранных партнеров предлагают получить несуществующие виды помощи! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ! ⚠️ Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к преступникам. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки", — сказано в сообщении.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:

доверять только официальным ресурсам (например, официальному сайту Минсоцполитики и платформы єДопомога);

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;

в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту;

соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Ранее в МВД Украины предупредили, что в интернете аферисты присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам. Мошенники создают страницы-клоны официальных страниц, где предлагают ввести персональные данные и номера банковских карт. Следует помнить, что официальные страницы учреждений в социальных сетях имеют верификацию, то есть у названия есть синяя отметка.

Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.

Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.