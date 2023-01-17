Об опасности предупредили в Министерстве социальной политики.
"ВНИМАНИЕ! Мошенники под видом иностранных партнеров предлагают получить несуществующие виды помощи! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ! ⚠️ Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к преступникам. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки", — сказано в сообщении.
Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:
- доверять только официальным ресурсам (например, официальному сайту Минсоцполитики и платформы єДопомога);
- не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;
- в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту;
- соблюдать правила финансовой и кибергигиены.
Ранее в МВД Украины предупредили, что в интернете аферисты присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам. Мошенники создают страницы-клоны официальных страниц, где предлагают ввести персональные данные и номера банковских карт. Следует помнить, что официальные страницы учреждений в социальных сетях имеют верификацию, то есть у названия есть синяя отметка.
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Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.
Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.
Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.