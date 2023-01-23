Известная парамедик Екатерина Полищук, которая известна под позывным "Пташка", ответила украинцам, которые ее захейтели.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Полищук (Пташка) - известная украинская парамедик, которая была среди защитников Мариуполя на Азовстали. В конечном итоге защитнику Украину взяли в плен, а через некоторое время ее обменяли и она вернулась домой. А недавно Екатерина нарвалась на хейт из-за фотографии с Ириной Верещук. Полищук решила ответить украинцам, опубликовав новый пост в своем тг-канале.

"Знаете, друзья, прилетел тоже кусочек дерьма за фото с Верещуком. Поскольку на меня подписано 10К сознательных и адекватных людей – объясняю. (Ибо даже друзья начали осуждая покачать клавиатурой в мою сторону). Ирина, пока я еще была в плену, помогала моей маме, консультировала и поддерживала ее лично, была вежливой и человечной", - начала "Пташка".

Также Екатерина отметила, что не является фанатом украинских политических партий.

"В который раз напоминаю, если бы кто спрашивал: я не являюсь сторонником никакой политической силы, не отношусь ни к одной политической партии и не разглашаю своих политических предпочтений", - заявила Екатерина.

Также Полищук добавила, что поддерживает действующую власть Украины. Парамедик уверена, что иное в военное время станет причиной поражения страны в войне.

Напомним, "Пташка" с Азовстали показала редкое фото широкоплечего красавца

А еще Politeka сообщала, что "Пташка" из Азовстали предупредила украинцев о мошенниках, подробности

Также Politeka писала, что "Пташка" из "Азовстали" показала защитника, которого выходила в Мариуполе



