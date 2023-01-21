18 января погибли министр Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
Похоронная процессия выдвинулась к Украинскому дому.
Из-за похоронной процессии руководства МВД, погибшего в авиакатастрофе, в Киеве перекрыт Крещатик и ограничено движение общественного транспорта в центре , сообщили в КГГА.
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Монастырский перед авиакатастрофой успел отправить смс: "Я могу сказать..."
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Это коснулось двух автобусных маршрутов, которые будут следовать по таким маршрутам:
№ 62 – Ботанический сад – Бессарабская пл.;
№ 114 – Железнодорожный вокзал – ст. м. 'Льва Толстого'; ул. Милославская – ст. м. 'Почайна'.
К Украинскому дому, где идет прощание с погибшими в авиакатастрофе руководителями МВД, пришло много людей.
Ранее сообщалось, что в день падения вертолета в Броварах Киевской области президент Украины планировал собрать Ставку верховного главнокомандующего. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, Монастырский успел отправить сообщение.
«Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», – отметил Данилов.
Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.
Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.
Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.