Возле здания МВД в Киеве началось прощание с погибшим руководством министерства, которое разбилось на вертолете в Броварах.

18 января погибли министр Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Похоронная процессия выдвинулась к Украинскому дому.

Из-за похоронной процессии руководства МВД, погибшего в авиакатастрофе, в Киеве перекрыт Крещатик и ограничено движение общественного транспорта в центре , сообщили в КГГА.

Это коснулось двух автобусных маршрутов, которые будут следовать по таким маршрутам:

№ 62 – Ботанический сад – Бессарабская пл.;

№ 114 – Железнодорожный вокзал – ст. м. 'Льва Толстого'; ул. Милославская – ст. м. 'Почайна'.

К Украинскому дому, где идет прощание с погибшими в авиакатастрофе руководителями МВД, пришло много людей.

Ранее сообщалось, что в день падения вертолета в Броварах Киевской области президент Украины планировал собрать Ставку верховного главнокомандующего. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Монастырский успел отправить сообщение.

«Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», – отметил Данилов.

Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.

Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.