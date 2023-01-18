Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей», - сообщил Клименко.

На месте работают все профильные и специализированные службы.

Таким образом, среди жертв крушения - министр Денис Монастырский, его заместитель Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Они были хорошими, светлыми людьми. Земля им пухом», «Капец, будто нам войны мало, которая цвет нации косит, тут еще и это», «Ох, жесть», - пишут ошеломленные пользователи соцсетей, обсуждая катастрофу.

ОБНОВЛЕНО: количество жертв увеличилось до 18.

Среди них - трое детей.

Напомним, вертолет упал утром 18 января.

На момент ЧП в детском саду, возле которого упал вертолет, находились дети.