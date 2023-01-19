Авиакатастрофа в Броварах унесла много жизней. Власти сообщают о 14 погибших, среди которых один ребенок.

Этим ребенком была девочка Милана, погибшая вместе с мамой Еленой. BBC рассказала о трагедии.

Последним к волонтерам, составлявшим списки, подошел Александр. "Я не знаю, где мои", - вспоминает его растерянные слова волонтерка Лидия.

Его жена Елена Пономаренко отвела в "Джерельце" дочь Милану, и волонтеры никак не могли добиться от него номер группы, куда ходила девочка.

"Он не помнил, многие родители в те моменты не помнили элементарные вещи".

"Все понимали, что, скорее всего, его семья (ребенок и женщина) погибла, и очень его поддерживали – власти позволили ему ходить повсюду, и возле детсада, так ему было легче".

На следующий день после трагедии его родственница Екатерина рассказывает, что со слов Александра он подвез жену и 5-летнюю дочь в детсад, и что было дальше, уже не видел.

Ему вскоре позвонила старшая дочь, 12-летняя Ева. Девочка увидела огонь. Семья живет на восьмом этаже в этом же дворе, их окна выходят на "Джерельце".

"Мы приехали сюда где-то в 11, еще ничего не знали. Не знали, где Саша", – говорит Екатерина.

Она увидела своего родственника внизу через окно. "Я увидела, как на улице ему раскрывают один из одеялец, и что он хватается за голову. Тогда я все поняла".

В этот момент Лидия была недалеко от Александра.

"Он узнал ребенка по серьгам, - говорит женщина. - А женщину не узнал, уже сегодня у него брали ДНК".

Родственники говорят, что сейчас Александр чувствует себя разбитым. Фотографии, где он в слезах прикрывает рот, облетели всю страну. Соцсети тут же откликнулись и начали собирать ему финансовую помощь.

"Горе, которое трудно описать словами. Елена работала в нашей компании бухгалтером. Она была хорошим другом, отличным коллегой, безотказным и светлым человеком", - написала о погибшей женщине компания Grand Logistics Company.

Женщина родом из Черниговской области, хорошая семья, говорит родственница Екатерина. До сих пор неясно, когда похоронят маму и дочь. "Говорят, что идентификация тел может унести и две недели".

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

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