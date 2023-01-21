В Украине появится новый вид выплат, благодаря которым украинцы смогут в будущем получать большую пенсию.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона, передает "На пенсии".

Главным аспектом на данный момент в разработке соответствующего законопроекта является обеспечение сохранения накоплений.

Предположительно, они будут сохраняться благодаря инвестициям и усиленному контролю за пенсионными фондами.

В частности, планируется усилить ответственность руководства каждого пенсионного учреждения, которое будет допущено к совершению сделок.

Немаловажным является и уменьшение налогов для использования средств на накопление, что, однако, не будет уменьшать единый социальный взнос.

"Нет единого универсального инструмента, как обеспечить сохранность накоплений. Но мы понимаем, что есть комплекс инструментов, на которые следует полагаться, чтобы обеспечить защиту инвестиций от инфляции", — подчеркнула чиновник.

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