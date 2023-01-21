Возвращение обязательного техосмотра для легковых автомобилей состоится по завершению войны, однако размеры штрафов за его невыполнение предусматривается штраф в 17 тысяч гривен.

Как пишет Auto24, некоторые категории транспорта будут освобождены от обязательного техосмотра.

Штрафов смогут избежать транспортные средства, которые не выезжают на дороги общего пользования и используются исключительно на территории "своих" предприятий - заводов, карьеров, автобаз и т.п.

Также, техосмотр можно не проходить автомобилям, объем двигателя которых меньше 125 куб. см или же электродвигатель мощностью не более 4 кВт.

В этом списке присутствуют автомобили, которые развивают скорость до 25 км/ч, а также сельхозтехника со скоростным "порогом" до 40 км/ч.

Ранее сообщалось, что украинец в Польше чуть не снес ворота одного из предприятий. Мужчина решил сесть за руль после большой дозы алкоголя. Вместе с ним в машине находился несовершеннолетний сын.

В крови украинца, повредившего ворота предприятия, обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Это почти в восемь раз больше допустимой дозы. В Польше она такая же как в Украине — 0,2 промилле. Кроме того, что мужчина был пьян, у него не было водительского удостоверения.

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