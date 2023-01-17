В митинге приняли участие неравнодушные горожане, пришедшие высказать свою гражданскую позицию, передает nashemisto.
Жители Днепра призывают мир предоставить Украине системы ПВО и дальнобойные ракеты.
В руках украинцы держали плакаты: "Я – Днепр и я могла умереть", "ATACMS = наши жизни", "Россия - страна-террорист", "Россия убивает наших детей".
Ранее сообщалось, что художник из Днепра рисует, как оказалось, предсказание и сегодня его уговаривают посвятить свое новое полотно победе Украины.
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Украинский художник Сергей Бурбело опубликовал в социальной сети картину, созданную еще в марте 2022 года. Подписчики вздрогнули: «обалдеть», «мурашки по телу».
Ведь на картине жилая многоэтажка, охваченная пламенем. Посреди дома вместо окон квартир – дыра.
Сходство нарисованного здания на картине с домом на Набережной Победы, в который 14 января попала российская ракета, просто поразительна.
«…теперь и Днепр…», - коротко прокомментировал свою картину художник.
В комментариях украинцы просят Сергея создать картину о победе Украины.