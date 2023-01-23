Цены на сахар могут вырасти в цене примерно на уровне 30%, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Обозреватель".
"За прошлый год 27% роста было. То есть это даже меньше, чем продуктовая корзина. В этот год будет примерно такая же ситуация, я думаю. 27% инфляции заложено в бюджет, продуктовая корзина вырастет на 35-36%", – заявил Пендзин.
Директор НПЦ "Сахарно-свекольного производства" Александр Коротинский добавил, что Украина может поставлять сахар в другие страны, не создавая при этом дефицита внутри своего государства. Коротинский добавил, что украинцы потребляют в год около 1,2 млн т сахара.
В сезоне 2022/2023 прогнозируется производство в 1,25 млн т. Плюс есть значительные переходные остатки – 500 тыс. т.
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Напомним, яйца – один из продуктов-рекордсменов по увеличению стоимости в 2022 году в Украине.
Средняя цена десятка яиц сейчас составляет 74 грн (в ноябре около 73,5 грн). Однако можно найти варианты и дешевле – по 65-68 грн. Можно найти в супермаркетах и по 60 гривен за десяток.
При этом Национальный банк прогнозирует умеренное замедление темпов роста цен в 2023 году, невзирая на войну.
Кроме того, Госстат определил рекордсменов по итогам 2022 года.
Также сообщалось, что "Нафтогазу" пожаловались на несправедливость – газа нет, а счета с долгами есть.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.