С декабря 2021 года по декабрь 2022 потребительские цены повысились на 26,6%.

Месяцем ранее инфляция была на уровне 26,5%. Подорожание, хоть и затронуло все категории товаров и услуг,НО оказалось ниже, чем ожидалось, сообщает Госстат.

На первом месте по росту цен оказался транспорт (+31,8%), а на втором – продукты питания (+26,6%).

В топ-3 попали алкогольные напитки и табачные изделия, цены на них выросли на 17,4%. Остальные товары и услуги подорожали так:

рестораны и отели – 16,1%;

бытовая техника и содержание жилья – 16,1%;

образование – 14,1%;

здравоохранение – 14,5%;

связь – 10,9%;

отдых и культура – 10,9%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 5,1%.

По прогнозам аналитиков, высокая инфляция сохранится и в 2023 году.

Ранее руководитель ассоциации пекарей Александр Тарасенко рассказал, как изменится цена на хлеб в ближайшее время.

Так, существенное подорожание хлеба и дефицит продукта пока не стоит ждать.

По мнению руководителя ассоциации, в Украине достаточно запаса зерновых, поэтому переживать не стоит. Но есть другая проблема - электроэнергия, которая необходима для изготовления продукции на пекарнях. Также эксперт добавил, что электроэнергия из генераторов намного дороже, поэтому данный факт отражается на стоимости хлеба.

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