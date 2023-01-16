Месяцем ранее инфляция была на уровне 26,5%. Подорожание, хоть и затронуло все категории товаров и услуг,НО оказалось ниже, чем ожидалось, сообщает Госстат.
На первом месте по росту цен оказался транспорт (+31,8%), а на втором – продукты питания (+26,6%).
В топ-3 попали алкогольные напитки и табачные изделия, цены на них выросли на 17,4%. Остальные товары и услуги подорожали так:
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- рестораны и отели – 16,1%;
- бытовая техника и содержание жилья – 16,1%;
- образование – 14,1%;
- здравоохранение – 14,5%;
- связь – 10,9%;
- отдых и культура – 10,9%;
- жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 5,1%.
По прогнозам аналитиков, высокая инфляция сохранится и в 2023 году.
Ранее руководитель ассоциации пекарей Александр Тарасенко рассказал, как изменится цена на хлеб в ближайшее время.
Так, существенное подорожание хлеба и дефицит продукта пока не стоит ждать.
По мнению руководителя ассоциации, в Украине достаточно запаса зерновых, поэтому переживать не стоит. Но есть другая проблема - электроэнергия, которая необходима для изготовления продукции на пекарнях. Также эксперт добавил, что электроэнергия из генераторов намного дороже, поэтому данный факт отражается на стоимости хлеба.
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