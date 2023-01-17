Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила жительница Торецка Донецкой области.
«Как быть жителям г. Торецка Донецкой обл.? Газа нет с 23 мая 2022 года, а счета с долгами приходят?», – пожаловалась женщина Нафтогазу.
По ее словам, ежемесячно растет долг за транспортировку газа, который они не получают с мая 2022 года.
Кроме того, жительница Торецка спросила, почему город не подключается к газу. Ведь поселки рядом, а также город Константиновка подключены.
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В Нафтогазе отреагировали на жалобу:
«Платежки с суммой к оплате по счету поступают всем клиентам компании, у которых по предоставленным данным от облгаза было произведено начисление к оплате за потребленный газ», - сообщили в Нафтогазе.
Также в компании уточнили, что вопрос о возобновлении газоснабжения в населенном пункте можно узнать в местном облгазе, поскольку поставщик газа не осуществляет техническое обслуживание газовых сетей.
«С вопросом о распределении рекомендуем обратиться к Оператору ГРМ. Поставщик газа не предоставляет данные услуги», – добавили в Нафтогазе.
Кроме того, в компании добавили: "С вопросом о распределении рекомендуем обратиться к Оператору ГРМ. Поставщик газа не предоставляет данные услуги".
Напомним, украинцам массово приписывают лишние кубы газа – что делать.
Также сообщалось, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.