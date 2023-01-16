Как пишет Politeka.net, ГБР вместе с Нацполицией Днепропетровской области и контрразведчиками СБУ раскрыли преступную организованную группировку, которая присвоила и перепродавала продукты питания, которые предназначались для украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов у более чем 45 военных частей. За полгода войны в прошлом году оно получило контракты на сумму, которая превышает 2 млрд гривен. Как оказалось, в документах было указано одно количество продуктов, а уже в воинские части приходило совсем другой объем. Стало известно, что разницу преступная группировка реализовывала через сеть посредников.

"В ходе масштабной спецоперации ДБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что изъятые продукты будут переданы военным. А чтобы компенсировать убытки, правоохранители изъяли десятки авто, на которых возили продукты, а также документацию, которая подтверждает преступления организованной группировки.

На текущий момент представителю фирмы, которая получала государственные контракты, сообщено о подозрении в совершении преступления в соответсвии с ч.4 ст. 191 УК Украины. За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы. Но досудебное разбирательство продолжается и решается вопрос о сообщении подозрения другим фигурантам расследования.



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