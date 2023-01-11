Правоохранители разоблачили преступную схему, при помощи которой злоумышленники решили заработать на гуманитарных автомобилях для ВСУ.

Как пишет Politeka.net, правоохранители разобрачили преступную схему на Волыни. Там злоумышленники ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ на льготных условиях, а потом попытались продать машины по средним рыночным ценам. Об этом сообщает департамент стратегический расследований Нацполиции Украины в социальной сети Фейсбук.

"Вчера, 9 января, при попытке продажи двух легковых автомобилей за 13 000 долларов США полицейские задержали двух фигурантов. При осмотре места происшествия изъяли транспортные средства, деньги и банковские карты. Кроме того, по результатам проведения обысков по местам жительства фигурантов и в помещении частного предприятия, занимавшегося ремонтом транспортных средств, была обнаружена документация о ввозе автомобилей в Украину", - отмечают в полиции.

Двоих правонарушителей стражи порядка задержали и сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УК Украины. Полицейские продолжают проводить расследование, чтобы выяснить, есть ли другие участники схемы. За попытку нажиться на гуманитарных автомобилях правонарушителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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