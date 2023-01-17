В народе Крещенский Сочельник получил название "Голодная кутья", потому праздничный стол должен быть постным, а в этот день заканчивались все застолья и громкие развлечения.

Издавна верили, что крещенская вода помогает очиститься от болезней и грехов, дает благословение Господне. Верующие в этот день идут в церковь, где проводят сразу два обряда, связанных с освящением воды:

  • накануне Крещения Господня (т.е. на Крещенский Сочельник) — внутри храма;
  • в день самого Крещения Господня – на реке, озере или другом источнике.

Народные приметы на 18 января

Идет снег на Крещенский Сочельник — будет хороший урожай зерновых;
Небо ночью тусклое, звезд не видно — осенью будет мало грибов;
На небе яркие звезды будут хорошо плодиться ягнята;
Много снега на деревьях для хорошего урожая меда и плодов;
Идет снег утром — будет много хлеба и гречихи.

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Блюда на Крещенский Сочельник

Традиционно на столе должны быть только постные блюда:

Голодная кутья – главное блюдо на праздничном столе, готовится из пшеницы, перетертого мака, изюма, меда. Добавлять масло запрещено.
Постный борщ – традиционное украинское блюдо, которое готовится в этот день без мяса.

Запеченная рыба лучше всего готовить ее на гриле или в духовке.
Песни пироги – начинка может быть разной.
Компот из сухофруктов – также его называют компотом.

Напомним, как гадать на Крещение, чтобы узнать, что произойдет в ближайший год..

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