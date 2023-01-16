Как пишет Politeka.net, несколько дней назад, 14 января, правоохранители получили сообщение о том, что два подростка в темной одежде фотографировали ТЄС. Их задержали патрульные, сообщает "Репортер".

Во время общения правоохранители выяснили, что подростки 2009 и 2010 года рождения. Когда стражи порядка спросили, что они делают, дети ответили, что "фотографировали станцию, чтобы посмотреть, какое ее состояние/целостность". Во время разговора с полицейскими подростки попытались стереть данные с телефона, но их удалось остановить. В одном из гаджетов правоохранители нашли в истории вызовов WhatsApp много российских номеров.

Один из подозреваемых объяснил, что это якобы друзья. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции. Подростков доставили в отдел полиции, чтобы выяснить остальные обстоятельства.

Отметим, что в Днепропетровской областной администрации сообщили, что число жертв выросли до 40 погибших. Спасено при этом 39 человек, а травмировано 75 человек. Еще десятки жителей остаются под завалами, которые разбирают.

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