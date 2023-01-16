Чрезвычайное положение объявили в Ладыжине Винницкой области - людям предлагают греться в "Пунктах несокрушимости".

Из-за массированного ракетного обстрела российской армии, Ладыжин снова без тепла.

После попадания ракеты в объект критической инфраструктуры в 20 тысячах жилищ холодные батареи. Такая же ситуация была полтора месяца назад, после атаки россиян на энергообъектах, говорится в ТСН.

Город остался без тепла после обстрела ТЭЦ, которая его обогревала.

"Холодно, сегодня не хотела на работу вставить. Угловая, на пятом этаже, это вообще держаться невозможно. Газ включила и сижу, нет света”, — говорит местная жительница.

Людям предлагают греться в "Пунктах незламности", пока не восстановится энергосистема.

Напомним, сегодня, 16 января, ночью по Запорожью был нанесен ракетный удар.

О новой атаке сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, на месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.

«Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них – два ребенка девяти и пятнадцати лет», - сообщил Куртев, опубликовав также кадры с места атаки.

Через некоторое время он также сообщил о новой угрозе обстрела: «Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!».

Тем временем стало известно, что вражеская атака в Днепре унесла жизни уже 35 человек. Среди жертв двое детей.

Спасательно-розыскная операция длится уже почти 40 часов.

Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна.

Также сообщалось, что Тимур и Каролина остались сиротами в один миг - их родители на момент атаки были дома.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.