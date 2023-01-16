Стало известно еще об одних безневенных жертвах российской ракеты, попавшей в жилую многоэтажку в Днепре.

"Это просто уже невозможно проживать… погиб муж с женой, остались двое детей Тимур (9 лет) и Каролина (14 лет). Дети сейчас в больнице, в момент взрыва были у дома, ждали родителей на улице… семья переехала летом из Никополя, выехали из-под обстрелов», - рассказала на своей странице в Facebook жительница Днепра Евгения Бондаренко, попросив у украинцев помощи для деток.

По ее словам, у детей осталась бабушка и родной дядя Антон.

Также Евгения рассказала о гибели 15-летней Марии

«Мария Лебедь. 15 лет. Погибла. Моя сестра вчера звонила по телефону ее маме Оксане, чтобы узнать все ли в порядке, она была на работе и не знала что случилось, дочь была дома. Первый побежал на место события родной брат Паша… но дома уже не было… Их папа ушел из жизни пару лет назад… знаю семью лично», - рассказала Евгения, также попросив о помощи семье.

В Днепре разбор завалов продолжается.

На вечер 15 января оставалась неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты террористов.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие люди были дома.