В Ассоциации юристов Украины разъяснили, могут ли украинцам вручать повестки в военкомат по телефону.

Так, законодательством не предусмотрен вызов в военкомат по телефону, поскольку лицо должно получить повестку лично и расписаться в нем, сообщает Ассоциация юристов Украины.

Получение информации о призыве или повестка в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.

Однако в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины имеет самый высокий приоритет.

Поэтому повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, в других местах и могут поступить сообщения о вызове по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в военкомат для получения повестки.

Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.

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