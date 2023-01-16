Так, законодательством не предусмотрен вызов в военкомат по телефону, поскольку лицо должно получить повестку лично и расписаться в нем, сообщает Ассоциация юристов Украины.
Получение информации о призыве или повестка в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.
Однако в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины имеет самый высокий приоритет.
Поэтому повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, в других местах и могут поступить сообщения о вызове по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в военкомат для получения повестки.
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Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.
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