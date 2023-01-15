Чиновник земли Тироль (Австрия) в начале января отправил двух украинских подростков 16 и 17 лет в Москву под видом "воссоединения семьи".

Такое решение мужчина принял самовольно, не согласовав с украинской стороной. Об этом сообщила пресс-служба отдела по завязям с общественностью земли Тироль.

Чиновник уже отстранен, продолжается расследование дела. Двое подростков сначала приехали в Тироль в рамках помощи Украине и были размещены в детско-юношеском заведении. Дальше детей депортировали в РФ, однако детали уточняют.

"Согласно имеющейся у нас информации, к рассмотрению был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в Офисе провинциального омбудсмена Тироля. Сотрудник, очевидно, действовал по просьбе российского коллеги-омбудсмена. По его собственным словам, он располагал информацией из российского посольства. то, что матери двух молодых людей уже находятся в России и хотят воссоединения семьи", — сообщил директор Государственного офиса Герберт Форстер.

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