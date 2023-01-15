На официальной странице Патрона в Instagram прокомментировали последствия прилета российской ракеты по девятиэтажке в Днепре, в результате которого уже подтверждена гибель 21 жителя, еще более 70 человек ранены.

"Я злой. Я настолько злой, что в мою страну тянут руки. Что ракетами обстреливают жилые дома. Что спасатели ГСЧС сейчас в Днепре должны работать вне человеческих возможностей, чтобы достать из-под завалов людей. Что так много потерь.Что сейчас возле того дома стоят родственники и не знают, живы ли их родные под теми завалами. Что они должны это чувствовать. Что их заставляют это чувствовать, ведь они в том не виноваты. Я злой, что не могу осуществить слова из песен и картинок обо мне и перегрызть горло тому маленькому злобному карлику и его прихвостням", — заявили в ГСЧС от имени знаменитого пса.

На фото Патрон со своим другом Игорем, начальником Черниговского районного управления ГСЧС.

"Я чрезвычайно благодарен силам ПВО, которые не допустили еще большего масштаба трагедии. Я хочу выразить самые искренние соболезнования семьям погибших. Эти слова не облегчат вашу боль, но я хочу, чтобы вы знали, что вся страна в скорби вместе с вами", — подчеркнул сммщик Патрона.

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.

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