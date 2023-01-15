В субботу, 14 января, российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки в Днепре. Подтверждена гибель 20 жителей, более 70 человек ранены. Спасательная операция продолжается, остается неизвестной судьба более 40 человек. Предварительно, вражеский удар разрушил 72 квартиры и повредил еще более 230 квартир.

Девушка, которую достали с 6 этажа разрушенного в Днепре дома, — 23-летняя Анастасия Швец. Лишь несколько месяцев назад она потеряла на войне своего любимого, а теперь осталась без дома. Судьба ее родителей, также в момент трагедии находившихся в квартире, не известна.

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Влада, Фотика для собратьев и Котика для меня больше нет...я чувствовала, что он будет меня оберегать. Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу другие часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранил, я почти целая, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги", — написала Анастасия Швец у себя в Instagram.

Девушка также эмоционально рассказала о возможной судьбе своих родителей и кота.

"Я не знаю где родители. Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил. Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин Удон. Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?", - добавила спасенная .

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.

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