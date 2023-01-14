В Днепре во время масштабной ракетной атаки рф днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек. Уже около 60 раненых из-за попадания российской ракеты, 12 из них — дети.
Первая леди Украины Елена Зеленская на своей странице в Instagram опубликовала фото после масштабной ракетной атаки РФ.
«Сегодня мы все – Днепр. Мы все – разорванный российской ракетой дом. Мы – уничтожены в нем маленькие семейные миры. Мы – 60 раненых. И мы – 5 погибших. Мы – дети под завалами. Мы – живые голоса из-под руин. Когда больно одному из нас, боль чувствуем мы все. На это рассчитывает враг. Не осознает он только того, что наша боль давно стала нашим оружием. И против нее уже все российские ракеты бессильны», – написала она.
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На месте дома, в который попала российская ракета, помогает разбирать завалы даже маленькая девочка.
Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.
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