В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января погибли пять человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ранены 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Горите в аду, российские недолюдки", - написал глава ОВА.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба.

Людей снимают с помощью кранов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

Одна из жительниц, потерявшая сына, обратилась к россиянам. Видео появилось в сети:

"Вы сюда приезжали, к нам в город. Мы вас принимали как нормальных людей, как родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения".

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Лукашенко будет свой ЧВК «Вагнер».