В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января погибли пять человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ранены 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Горите в аду, российские недолюдки", - написал глава ОВА.
Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба.
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Людей снимают с помощью кранов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.
Одна из жительниц, потерявшая сына, обратилась к россиянам. Видео появилось в сети:
"Вы сюда приезжали, к нам в город. Мы вас принимали как нормальных людей, как родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения".
Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.
Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Лукашенко будет свой ЧВК «Вагнер».