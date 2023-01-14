Звезда советского кино Инна Чурикова ушла из жизни - артистке было 79 лет.

О смерти актрисы рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер, где актриса играла. Что стало причиной смерти Чуриковой, неизвестно. Однако сообщается, что последние годы актриса много болела.

Несколько месяцев назад Чурикова получила серьезные переломы при падении.

Инна Чурикова при жизни сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные ее работы в кинофильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Ширли-Мирли", "Военно-полевой роман" и многие другие.

Ранее сообщалось, что известного российского актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова из-за поддержки Украины.

Сообщается, что причиной увольнения стали «публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения».

Художественный руководитель театра Константин Хабенский якобы «пытался вразумить» Назарова, но после интервью актера, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», уволил его и его жену, «также не скрывающую свою антироссийскую позицию»

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