Актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из российского МХТ имени Чехова.

Об этом сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Сообщается, что причиной увольнения стали «публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения».

Художественный руководитель театра Константин Хабенский якобы «пытался вразумить» Назарова, но после интервью актера, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», уволил его и его жену, «также не скрывающую свою антироссийскую позицию», сообщило издание «Московский комсомолец».

Назарова наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кухня». Он служил в МХТ имени Чехова с 2002 года, его жена Ольга Васильева — с 2005 года.

После полномасштабного вторжения России в Украину Назаров регулярно выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с Васильевой.

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