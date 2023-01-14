Об этом сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.
Сообщается, что причиной увольнения стали «публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения».
Художественный руководитель театра Константин Хабенский якобы «пытался вразумить» Назарова, но после интервью актера, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», уволил его и его жену, «также не скрывающую свою антироссийскую позицию», сообщило издание «Московский комсомолец».
Назарова наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кухня». Он служил в МХТ имени Чехова с 2002 года, его жена Ольга Васильева — с 2005 года.
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После полномасштабного вторжения России в Украину Назаров регулярно выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с Васильевой.
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