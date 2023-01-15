Как оказалось, возле границы с Украиной в районе пропускного пункта Паланка выгулять его решил местный житель, которому животное подарил Одесский зоопарк в качестве благодарности за помощь беженцам. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
В настоящий момент льва уже поймали и собираются передать в зоопарк Кишинёва, сообщил глава инспектората охраны окружающей среды Молдовы Ион Булмага.
Ранее военные рассказали, как популяция бобров на Волыни может помочь защитить украино-белорусскую границу.
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Погодные условия и жизнедеятельность бобров у украинско-белоруской границы могут сыграть важную роль в вероятности наступления оккупантов со стороны Беларуси, отмечают военные.
"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", — сказал он.
Напомним, в центре Киева готовятся снести храм УПЦ МП, названа причина: "Мечтали господствовать вечно".
Как сообщала Politeka, Россия создает двухмиллионную армию: разведчики раскрыли новые планы врага.
Также Politeka писала, что украинец потребовал у президента прекратить раздачу повесток на улицах, что известно.