В Молдове недалеко от границы с Украиной рыбаки увидели гуляющего по лесу молодого льва.

Как оказалось, возле границы с Украиной в районе пропускного пункта Паланка выгулять его решил местный житель, которому животное подарил Одесский зоопарк в качестве благодарности за помощь беженцам. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

В настоящий момент льва уже поймали и собираются передать в зоопарк Кишинёва, сообщил глава инспектората охраны окружающей среды Молдовы Ион Булмага.

Ранее военные рассказали, как популяция бобров на Волыни может помочь защитить украино-белорусскую границу.

Погодные условия и жизнедеятельность бобров у украинско-белоруской границы могут сыграть важную роль в вероятности наступления оккупантов со стороны Беларуси, отмечают военные.

"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", — сказал он.

Напомним, в центре Киева готовятся снести храм УПЦ МП, названа причина: "Мечтали господствовать вечно".

Как сообщала Politeka, Россия создает двухмиллионную армию: разведчики раскрыли новые планы врага.

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