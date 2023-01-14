Тем мужчинам, которые еще не воевали или не служили в армии, надо уже готовиться к возможной мобилизации.

Об этом 24 канала рассказала офицерша ВСУ Ирина Сергеева. По ее словам, все, кто не находится на службе, должны понимать, что ВСУ – это и есть бывшие гражданские люди, большинство из которых пришли 24 февраля.

Сергеева рассказала, что в первые месяцы войны новомобилизованные без опыта сражались в кроссовках и джинсах, потому что не было должного обеспечения. Защитники находятся около 11 месяцев на позициях, поэтому гражданские должны понимать, что уже скоро могут их заменить.

"Около 11 месяцев они уже находятся в зоне боевых действий без какого-либо отпуска, ротации и отдыха. И люди наши должны понимать, что уже завтра они могут оказаться там же, заменив их. У нас нет просто другого выбора",– сказала офицерка.

Сергеева отметила безумные темпы мобилизации россиян и сказала, что даже силы специальных операций – это тоже бывшие гражданские.

"Каждая мать должна осознать, что рано или поздно своего сына она отправит в бой, каждая жена должна понимать, что она от юбки своего мужа отпустит, и каждый мужчина призывного возраста должен понимать, что рано или поздно он будет вынужден идти в армию, потому что у нас просто нет другого выбора", – сказала она.

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