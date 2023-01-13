Как пишет Politeka.net, Дмитрий Линартович - известный украинский актер, который пошел защищать Украину, присоединившись к ВСУ. На днях стало известно, что знаменитость получил тяжелое ранение в боях за Бахмут. Теперь актер впервые показал, как он выглядит, поделившись селфи. Об этом сообщает "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм.
"Украинский актер Дмитрий Линартович, защищающий нашу страну в рядах ВСУ, впервые опубликовал фото после тяжелого ранения под Бахмутом", сообщено было в публикации.
Сам же актер тоже прокомментировал фотографию: "Спасибо, врачам и ВСУ за беспокойство! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша украинская нация несокрушима".
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Желаю прекрасному актеру и всем нашим защитникам поскорее восстановиться после ранений и сохранить свои жизни!!";
"Низкий поклон герою! Здоровья! Выздоравливай!";
"Дай Бог вам сил и терпения все пройти. Все будет Украина".
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