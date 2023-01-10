Звезда фильмов Прошедший Сквозь Огонь, Толока и Обмен Дмитрий Линартович с самого начала полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт. Он получил ранения в боях за Соледарь. Об этом сообщили в Facebook авторы фильма Обмен, в котором Дмитрий Линартович сыграл одну из главных ролей.

Во вторник, 10 января, стало известно, что в боях за Соледар, горячей точки восточного фронта, был ранен украинский актер кино, театра и дубляжа Дмитрий Линартович, который сейчас является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Он служит в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне разведчиком.

Со ссылкой на слова его отца, также актера и режиссера Константина Линартовича, Дмитрий получил тяжелую контузию и осколочное ранение. В настоящее время украинский актер находится на лечении.

Добавим, накануне Линартович давал интервью СМИ, в котором рассказал об обороне Бахмута, остающегося одной из самых горячих точек Украины. По словам актера-десантника, бои за город и район, в состав которого и входит Соледарь, идут непрерывно – постоянно работают артиллерия и минометы.

Также напомним, что предательница Украины решила поехать к дочери в ЕС и тут же об этом пожалела.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.