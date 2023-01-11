Речь идет о Дмитрии Линартовиче – актер получил тяжелое ранение в боях за Украину, пишет Politeka.net.
«Обращение ко всем неравнодушным! На передовой получил тяжелое ранение защитник Дмитрий Линартович. Дмитрий Линартович Талантливый актер, бард и мощный воин, защищающий Украину. Просьба ко всем, кто может помочь ускорить процесс его реабилитации», - написала Сумская на своей странице в Facebook, опубликовав также реквизиты банковских карт.
Сообщения с призывом помочь Линартовичу на своих страницах в соцсетях также сделали другие коллеги и друзья Героя.
Украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Линартович получил контузию и тяжелое ранение в боях за Соледар.
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Сейчас он под наблюдением врачей и даже пост в Facebook:
«Поезд для тяжелораненых от ВСУ. Спасибо, врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша Украинская нация несокрушимая!», - написал Линартович, опубликовав также селфи.
Правый глаз актера очень поврежден, лицо иссечено.
«Друг, улыбка это твое самое ценное. Живи долго. Должен снять еще много фильмов и спеть много песен», «Димочка, выдержки! Все сможешь, все преодолеешь! Слава Украине и ее верным Героям», «Быстрого выздоровления! не пугай нас больше!», «Быстрого исцеления желаю, славный воин!», - пишут в комментариях на странице Линартовича.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.