Украинская актриса Ольга Сумская сообщила, что известный актер, которого знают миллионы украинцев, попал в беду.

Речь идет о Дмитрии Линартовиче – актер получил тяжелое ранение в боях за Украину, пишет Politeka.net.

«Обращение ко всем неравнодушным! На передовой получил тяжелое ранение защитник Дмитрий Линартович. Дмитрий Линартович Талантливый актер, бард и мощный воин, защищающий Украину. Просьба ко всем, кто может помочь ускорить процесс его реабилитации», - написала Сумская на своей странице в Facebook, опубликовав также реквизиты банковских карт.

Сообщения с призывом помочь Линартовичу на своих страницах в соцсетях также сделали другие коллеги и друзья Героя.

Украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Линартович получил контузию и тяжелое ранение в боях за Соледар.

Сейчас он под наблюдением врачей и даже пост в Facebook:

«Поезд для тяжелораненых от ВСУ. Спасибо, врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша Украинская нация несокрушимая!», - написал Линартович, опубликовав также селфи.

Правый глаз актера очень поврежден, лицо иссечено.

«Друг, улыбка это твое самое ценное. Живи долго. Должен снять еще много фильмов и спеть много песен», «Димочка, выдержки! Все сможешь, все преодолеешь! Слава Украине и ее верным Героям», «Быстрого выздоровления! не пугай нас больше!», «Быстрого исцеления желаю, славный воин!», - пишут в комментариях на странице Линартовича.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.