В Украине может измениться метод оповещения военнообязанных, благодаря чему можно будет отказаться от повесток.

Как пишет Politeka.net, юрист Андрей Новак рассказал, как будет новая система оповещения. Об этом сообщает "Главком".

Юрист отметил, что порядок оповещения военнообязанных постановлением не определен. Поэтому, скорее всего, оповещения будут проводится через информационные кампании и медиа. Для подростков в школах могут быть организованы походы в территориальные центры комплектации, но переживать, что местные власти будут организовывать "конвой" или будет преследовать, не стоит, добавляет специалист.

Также отмечается, что в Украине должен заработать Единый госреестр военнообязанных, с которым смогут взаимодействовать госорганы, благодаря чему будет налажена система по обновлению данных состава семьи, здоровья и другой информации о военнообязанных.

"Единый реестр военнообязанных должен появиться еще в 2018 году, когда Кабмин издал приказ о его создании. Он позволит быстро обмениваться данными и вносить изменения. Например, почему во время мобилизации пришли повестки людям с инвалидностью, родителям трех и более детей или родным погибших на войне? Потому что граждане не приходили в военкоматы, чтобы обновлять учетные данные, соответственно, Центры комплектования владели не всей информацией. С созданием реестра людям не придется ходить в военкомат каждый раз, когда будет меняться их семейное положение, прописка или состояние здоровья и т.д.", - отметил Новак.

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