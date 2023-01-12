В Украине некоторые категории работников имеют право на "бронь" на работе и отсрочку от армии в период военного времени.

В конце 2022 вступили в силу соответствующие изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных. Изменения расширяют список военнообязанных, подлежащих бронированию, передает "ТСН".

Закон предусматривает бронирование работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабмином Украины.

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