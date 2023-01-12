В конце 2022 вступили в силу соответствующие изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных. Изменения расширяют список военнообязанных, подлежащих бронированию, передает "ТСН".
Закон предусматривает бронирование работающих военнообязанных:
в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Подготовка длится уже несколько месяцев: у Лукашенко будет аналог ЧВК "Вагнера"
"Никого не слушай": "Пташка" из Азовстали честно рассказала, за что ее критикуют украинцы
Выстрелил прямо в кабину: трагедия из-за денег разыгралась под Киевом
Родила несколько месяцев назад: украинская семья с младенцем живет в подъезде
на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабмином Украины.
Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.
Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.