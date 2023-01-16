В Днепре был создан музей деградации военно-космических сил российской федерации.

В этом музее разместили обломки более полусотни российских «Калибров», «Искандеров» и других ракет, которыми враг атакует мирные города и инфраструктуру Украины, передает "armyinform".

Есть еще и остатки более двух десятков беспилотников, в том числе «Шахедов» и «Орланов».

Бойцы говорят, что сначала намеревались лишь изучать оружие армии рф. Но когда их количество стало расти, собрали в коллекцию с красноречивым названием «Музей орковских надежд».

Ранее сообщалось, что СБУ задержала вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за украинскими ПВО.

Работая в местной фармацевтической компании, предатель занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

В первую очередь, агент пытался выявить боевые позиции сил ПВО расположения штабов оперативного командования украинских войск.

Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.

Коллаборант передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения. СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.

Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.