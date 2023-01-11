Как пишет Politeka.net, недавно Правительство Украины заставил дипломатические учреждения и консульства информировать военнообязанных украинских граждан за границей о проведении мобилизации. Но принудительно мобилизовать мужчин пока не собираются, передает GSM Info.

У постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря прошлого года говорится, что призывники должны лично приехать в Украину и стать на учет в военкомат. При этом вряд-ли такой человек сможет выехать обратно из Украины после такого действия.

Как отмечает эксперт из консалтинговой компании Олег Вещий, заставить принудительно возвращаться в Украину военнообязанных вряд-ли получиться. Как оказалось, в постановлении нет норм отслеживания геолокации через банковские приложения. И это вообще невозможно сделать, ведь это банковская тайна и касается законодательства в другой сфере.

Поэтому порядок по отношению становления на учет военнообязанных на учет предусматривает только введение информационного взаимодействия между Единым госреестром призывников, резервистов и военнообязанных и определенными информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, администрируемыми государственными органами.

Также невозможна принудительная мобилизация из-за границы через дипломатические учреждения и консульства, так как это другие страны и там не действуют правоохранительные органы. А мобилизация на Родине не может быть основанием для депортации военнообязанного обратно в Украину, если там человек пребывает легально.

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