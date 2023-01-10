Следствием установлено, что подозреваемые, чтобы переправить через границу 35-летнего мужчину призывного возраста, разработали специальную схему, сообщают в пресс-службе полиции Житомирской областной прокуратуры.

Они подыскали мать-одиночку с малолетними близнецами и договорились с ней, чтобы официально признала «клиента» отцом своих детей. Для этого обратились в один из районных ДРАЦС в Винницкой области и получили соответствующие документы.

В результате реализации такой схемы мужчина, который имел одного родного ребенка, стал многодетным – еще и отцом двух близнецов.

Заплатив за комплекс услуг 2000 долларов США, он отправился за границу, но был задержан работниками миграционной службы, которые буквально на границе Украины с Польшей сняли его с поезда.

В настоящее время обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога, соответственно, 53 и 80 тыс. грн.

Ршается вопрос о привлечении к уголовной ответственности «многодетного» мужчины и матери двух близнецов.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за украинскими ПВО.

Работая в местной фармацевтической компании, предатель занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

В первую очередь, агент пытался выявить боевые позиции сил ПВО расположения штабов оперативного командования украинских войск.

Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.

Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.